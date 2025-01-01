Алёна Бронникова Решение суда по ДК Ленина в Перми устояло в кассации Евангелисты не смогли оспорить взыскание 14 млн рублей Поделиться Твитнуть

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В Екатеринбурге 11 февраля состоялось заседание Арбитражного суда Уральского округа, где была рассмотрена кассационная жалоба пермских евангелистов на решение нижестоящих инстанций по ДК им. Ленина в Перми. Согласно опубликованному в картотеке постановлению, решение арбитража и апелляционного суда осталось без изменений.

«Решение Арбитражного суда Пермского края от 19 июня и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 ноября по тому же делу оставить без изменения. Кассационную жалобу Централизованной религиозной организации Пермское Епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников — без удовлетворения», — сообщается в документе.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда РФ в течение двух месяцев.

Напомним, в июне суд частично удовлетворил иск администрации, взыскав с ответчика неосновательное обогащение в размере 10,4 млн руб. и проценты на 3,5 млн руб. Апелляция осталась без удовлетворения. Кассационная жалоба была направлена в суд в конце декабря.

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