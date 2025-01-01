Алёна Бронникова Суд принял к рассмотрению кассационную жалобу пермских евангелистов Организация пытается оспорить взыскание 14 млн рублей Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Арбитражный суд Уральского округа принял к производству кассационную жалобу Пермского епархиального управления христиан веры евангельской пятидесятников. Согласно информации в картотеке арбитражных дел, заседание назначено на 11 февраля.

Судебный спор, связанный с земельным участком под ДК им. Ленина, начался в 2021 году. Здание было продано в 2005 году «Новому завету», при этом земля оставалась в муниципальной собственности. За пользование участком департамент земельных отношений потребовал с организации более 10 млн руб.

В июне 2024 года Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск администрации, взыскав с ответчика неосновательное обогащение в размере 10,4 млн руб. и проценты на 3,5 млн руб. «Новый завет» пытался оспорить решение арбитража, однако апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения. Кассационная жалоба поступила в конце декабря.

Само здание ДК пытались выкупить пермские власти, но евангелисты выставляли необоснованно высокую цену. Осенью губернатор поручил главе Перми начать процедуру выкупа дворца из-за необходимости его реконструкции. Губернатор сообщил, что властям удалось достичь принципиального согласия о возвращении объекта в муниципальную собственность.

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