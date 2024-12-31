Елена Синица Пермские евангелисты вновь пытаются оспорить взыскание с них 14 млн рублей Кассационная жалоба поступила 28 декабря Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников подало кассационную жалобу в арбитражный суд Уральского округа. Жалоба поступила 28 декабря, пока не принята к рассмотрению. Информация об этом появилась в картотеке дел суда.

Ранее Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил апелляцию религиозной организации без удовлетворения. Она пытается оспорить решение предыдущих инстанций, взыскавших с евангелистов крупную сумму по иску городской администрации.





Напомним, что судебный спор, связанный с землёй под ДК им. Ленина, начался в 2021 году. ДК был продан в 2005 году «Новому завету», при этом земля под зданием осталась в муниципальной собственности.





Департамент земельных отношений потребовал с организации свыше 10 млн руб. и проценты в размере порядка 2 млн руб. за пользование муниципальной земли.

В июне 2024 года Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск администрации. С церкви «Новый завет» взыскали неосновательное обогащение (10,4 млн руб.) и проценты (3,5 млн руб.).





Пермские власти также пытались выкупить ДК, но евангелисты выставляли необоснованно высокую цену. В октябре 2024 года губернатор поручил главе Перми начать процедуру выкупа здания из-за необходимости его реконструкции.





Он сообщил, что властям удалось достичь принципиального согласия о возвращении здания в муниципальную собственность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.