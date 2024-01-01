На выкуп ДК Ленина в Перми власти выделили 260 млн рублей Соответствующая сумма заложена в проект бюджета на 2025 год Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоялось 19 ноября, заместитель мэра Перми Яна Фурман отчиталась, что в бюджете города на 2025 год заложены деньги на выкуп в муниципальную собственность ДК им. Ленина.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Перми, на эти цели планируется выделить 260 млн руб.

«В бюджете предусмотрены капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в размере 260 млн руб.», — пояснили в администрации.

Напомним, в 2021 году начался судебный спор, связанный с земельным участком под ДК им. Ленина. Сам ДК власти продали в 2005 году церкви «Новый завет», при этом земля под зданием осталась в муниципальной собственности.

Власти Перми пытались выкупить ДК, но религиозная организация выставляла необоснованно высокую цену. В октябре 2024 года губернатор поручил мэру Перми начать процедуру выкупа здания в связи с необходимостью его серьёзной реконструкции. Он сообщил, что властям удалось достичь принципиального согласия о возвращении здания в муниципальную собственность.

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