Подготовлен проект приказа о комплексном развитии Рабочего посёлка в Перми Общая площадь КРТ составит 37,5 га

фото: минимущества Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало проект приказа о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки по улицам Уральская и Восстания в Мотовилихинском районе. Общая площадь КРТ составит 37,5 га.

Проект будет включать в себя реконструкцию аварийных и ветхих домов, а также нежилых помещений. Кроме того, будут созданы новые объекты социальной инфраструктуры. Самым крупным участком является территория по ул. Уральской, ограниченная улицами Вагановых и Авиационной.

Застройщик обязуется улучшить жилищные условия жителей, снести ветхое и аварийное жильё площадью 10,3 тыс. кв. м и построить современные дома. Также в рамках проекта планируется ремонт улично-дорожной сети, благоустройство территории и возведение новых объектов социальной инфраструктуры.

В соответствии с законодательством, в течение ближайшего месяца Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края подготовит и опубликует решение о комплексном развитии территории. После этого будет подготовлена документация для проведения торгов, включая договор, в котором будут зафиксированы обязательства и сроки выполнения работ по развитию социальной инфраструктуры.

Напомним, на сегодня в Пермском крае уже заключено 50 договоров о комплексном развитии территорий.

