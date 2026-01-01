Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский общепит проводит фестиваль в честь открытия художественной галереи Гастрономический фестиваль продлится до 12 апреля

Шоколадный торт "Сердце Перми" от ресторана "Особняк". Фото: Алексей Папулов

В Перми 24 марта начался гастрономический фестиваль «Сердце Перми» в честь открытия Пермской государственной художественной галереи в новом здании. Об этом «Новому компаньону» рассказал идеолог и продюсер проекта Алексей Папулов (телеграм-канал in vino papulos).

В гастрофесте участвуют 16 пермских ресторанов, кафе и баров: Aura Kitchen&Bar, BIVO, Etc., Gatsby’s, Interview, La Bottega, Ruby cafe, Stoke, «Амбер», «Жёлтая лисица», «Лакшми», «Ланчи бранчи», «Лечо», «Особняк», «Тайная В.» и «Улитка». Участники разработали специальные меню с отсылками к коллекции галереи, истории её переезда в новое здание, к темам обретения своего дома, уральской старины и т.п. Содержательно им помогала сокуратор проекта - заведующая отделом новых проектов галереи Ольга Гусева.

Заведения приготовили 50 специальных блюд и напитков. Особое внимание в меню было уделено локальным продуктам и традиционным блюдам в современном исполнении. Среди гастрономических изобретений — жареный судак «Уральская волна» (BIVO), отсылающий к близости реки и нового места расположения художественного музея, «Купеческая каша» («Тайная В.») — символ промышленного наследия и истории медеплавильного завода, кундюмы с лесными грибами, отсылающие к картине «Весенняя ночь на Вишере» (Aura Kitchen&Bar), «Бёф а ля Строганов» (La Bottega) в честь знаменитой династии, произведения из коллекций которой хранятся в галерее.

В числе напитков можно попробовать коктейли «Рассвет над Камой», посвященный видам на реку из панорамных окон галереи, «Медный фасад» и безалкогольный «Негрони» с лёгкими нотами ладана, отсылающими к истории галереи в стенах Спасо-Преображенского собора, а также облепиховый сбитень «со свежестью нового пространства».

На десерт подают «Избяных духов», «Слои времени», «Лесную панна-котту», «Сердце Перми», мороженое из березового сока «Новый дом», имбирный пряник «Ангел», созданный кондитерами «Улитки» в коллаборации с автором «Красных человечков» — художником Андреем Люблинским. В Interview приготовили сырники из рикотты с апельсинами — «янтарный оммаж медеплавильному заводу», а в «Ланчах бранчах» — гурьевскую кашу в десертном исполнении, с хурмой и брусникой.

Фестиваль продлится до 12 апреля. При предъявлении входного билета в галерею заведения — участники фестиваля дарят гостям скидки и съедобные подарки.

Как уже сообщал «Новый компаньон», одновременно с художественной галереей 2 апреля открываются кофейня и ресторан в новом музейном комплексе.

