Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Новые технологии питания» открывают ресторан в Пермской галерее Заведение общепита начнёт обслуживать клиентов 2 апреля

Вместе с Пермской художественной галереей 2 апреля открывается ресторан. Он расположен в одном из исторических зданий Завода Шпагина и инкорпорирован в музейный комплекс.

Как стало известно «Новому компаньону», проектом занимается ООО «Новые технологии питания» (директор — Евгений Мингалеев), которое ранее открыло ресторан «Парма» в Пермском зоопарке.

Как сообщили в галерее, 2 апреля заведение начнёт работу в формате кафе. Вход будет осуществляться из здания галереи. Через некоторое время, когда ресторан пройдёт обкатку, разработает меню и поработает над собственным наименованием, он откроется в полном формате — с отдельным входом и собственным расписанием. Предполагается, что в вечернее время ресторан будет работать дольше, чем галерея.

Как пояснил шеф-повар нового заведения Никита Семёнов, рабочее название проекта — «Галерея рест», возможно, оно таким и останется. Уже разработаны меню завтраков - каши, вафли с разными начинками, сырники; обедов с поке и мини-шашлычками и вечернее меню. По словам шефа, сейчас ставится задача наладить качественное питание, и только когда заведение войдёт в ресторанный режим, будут представлены эксклюзивные предложения.

По нашей информации, при первичной разработке меню, определии поставщиков и наборе персонала консультации «Новым технологиям питания» оказывал «кремлёвский повар» Анатолий Галкин. Он работал над проектом около полугода.

В Пермской художественной галерее со 2 по 5 апреля состоятся Дни открытия. Как уже писал «Новый компаньон», билеты на событие будут доступны онлайн с 25 марта.

