Дни открытия в Пермской галерее пройдут со 2 по 5 апреля

Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

В Пермской художественной галерее 2-5 апреля пройдут Дни открытия. Первые посетители смогут увидеть сразу все экспозиции: разные периоды отечественного искусства, начиная с XV века (в том числе наследие Строгановых) до начала XX (включая авангард), западноевропейское искусство XV-XIX веков, а также артефакты из кабинета древностей и бронекладовой.

Ранее предполагалось, что на открытии будет показана только пермская деревянная скульптура, а остальные экспозиции будут открываться с шагом в два месяца, но коллективу музея удалось завершить экспозиционные работы.

Кроме того, к открытию специально подготовлены выставки, отражающие разные грани жизни нового музея: «Дом», «Искусство по полочкам», «Распаковка» и «Пермяк и Парма» — о Петре Субботине-Пермяке.

В Дни открытия для посетителей будут доступны новые общественные сервисы музея: открытая библиотека по искусству, работающая в режиме читального зала, сувенирный магазин, кафе и кофе-пойнт. Будет играть живая музыка, откроются специально оформленные фотозоны. Образовательный центр подготовил для детей короткие мастер-классы, не требующие предварительной записи.

Для удобства посетителей с остановки «Театральный сквер» на ул. Сибирской до входа в галерею будет курсировать брендированный автобус. Его график будет опубликован отдельно.

Продажа билетов на Дни открытия начнётся 25 марта в 14:00 по пермскому времени. Билеты доступны только на официальном сайте https://permartmuseum.ru/

Вход в галерею в эти дни будет организован по сеансам. В будни — 12:00-15:00, 14:00-17:00, 16:00-19:00, 18:00-21:00; в выходные — 10:00-13:00, 12:00-15:00, 14:00-17:00, 16:00-19:00, 18:00-21:00.

Стоимость билетов: полный — 500 руб., льготный — 250 руб., бесплатно — для льготных категорий граждан при предъявлении подтверждающих документов.

6 апреля в галерее выходной, а с 7 апреля начинается работа в штатном режиме. Билеты можно будет приобрести онлайн с 6 апреля или в кассах музея с 7 апреля.

