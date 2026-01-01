Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской художественной галерее открывается кофейня Кофе-пойнт организует предприниматель Светлана Ощепкова Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Индивидуальный предприниматель Светлана Ощепкова выиграла тендер на аренду кофе-пойнта на первом этаже Пермской художественной галереи. В настоящий момент кофейня отрабатывает технологии и меню, обслуживая сотрудников музея, однако со 2 апреля начнёт работу для посетителей.

Как рассказала «Новому компаньону» шеф-бариста кофе-пойнта Полина Апрелева, бизнес открывает новая команда, члены которой имеют опыт сотрудничества с «Фраем», Lemon Tree и другими «продвинутыми» пермскими заведениями. Оборудование совершенно новое, кофе-машины были закуплены на профильной выставке и не имеют аналогов в пермском общепите.

В меню — кофейная классика, китайский чай и авторские напитки; специальная линейка напитков для детей — молочные коктейли и смузи. Десерты поставляет «Фрай», планируется также сотрудничество с кондитерской «Татищев». В оформлении десертов будет использован логотип Пермской галереи.

Визуальные отсылки к галерее и её проектам присутствуют и в оформлении стаканчиков. Сейчас напитки разливают в стаканчики с репродукциями картин временной выставки «Дом», которая была организована в честь открытия галереи; со сменой выставок будет меняться и оформление стаканчиков. По мнению Полины Апрелевой, стаканчики с репродукциями картин могут стать предметом коллекционирования.

Как уже сообщал «Новый компаньон», Дни открытия пройдут в Пермской галерее со 2 по 5 апреля.

