Инвестор термального комплекса в Перми подготовит проект планировки территории Участок находится на берегу Камы в Ленинском районе

Минимущества Пермского края поручило ООО «Специализированный застройщик — Термальный курорт города Пермь» подготовить проект планировки и проект межевания территории в Ленинском районе регионального центра. Срок подготовки составит два года.

Территория, в отношении которой запланированы работы, находится в границах улиц Борцов Революции и Спешилова, зданий по ул. Борцов Революции, 105, 107, 108, 110, 110 стр. 1, 111, 112, 112б, 120б, 138а, 146а, 151б, 152в, ул. 2-й Камской, 6. По данным адресам расположены частные дома и административные здания.

Разработка проекта планировки территории необходима для размещения здесь в дальнейшем объектов капитального строительства нежилого назначения общей площадью 166,6 тыс. кв. м. Инженерные изыскания и подготовку проекта ООО должно выполнить за счёт собственных средств.

О том, что ООО «СЗ — термальный курорт города Пермь» (структура свердловского водно-оздоровительного центра «Баден-Баден») намерено построить в Перми новый термальный комплекс со спа-услугами, стало известно в 2024 году. Площадкой для реализации проекта был выбран центральный пляж. Общая сумма инвестиций оценивалась в 543 млн руб. В 2025 году правительство Пермского края подписало с Baden Family соглашение о сотрудничестве.

Как сообщалось, в границах водно-оздоровительного комплекса будут обустроены бары на пляже, заведения общепита, бассейны под открытым небом, аренда пляжного оборудования, спортплощадки с раздевалками и душевыми, глэмпинг, апарт-отель, зона водно-оздоровительных процедур, автостоянка и необходимая техническая инфраструктура. Завершение проекта намечено на конец 2030 года, с постепенным вводом объектов в эксплуатацию по мере готовности.

