В Пермском крае к 2027 году модернизируют систему оплаты проезда в автобусах Это позволит масштабировать бескондукторную систему на весь регион

Зарина Ситдикова

Власти Пермского края планируют масштабировать единую систему оплаты проезда (ЕСОП) в общественном транспорте на весь регион. В данный момент ведутся работы по её модернизации. Срок ввода в эксплуатацию новой архитектуры системы — первый квартал 2027 года.

«На основании положительного опыта города Перми и межмуниципальных перевозок мы планируем масштабировать ЕСОП на территорию всего Пермского края. Для решения вопроса мы решили установить единый центр ответственности путём внедрения оператора системы оплаты проезда. В мае 2025-го мы отобрали единого оператора системы оплаты проезда, им стала компания «ТройкаПермь». Соглашение с ней мы заключили на пять лет», — рассказал на заседании инфраструктурного комитета краевого парламента замминистра транспорта Максим Михеев.

Он отметил, что в текущей архитектуре ЕСОП есть недостатки, в связи с чем было принято решение об её обновлении. В новой архитектуре ЕСОП будет разделена на два уровня: верхний уровень автоматизированной системы и прикладной. Верхний будет содержать всю нормативно-справочную информацию, доступ к нему будет возможен только сотрудникам органов власти и заказчикам перевозок. Данные будут передаваться на прикладной уровень, где оператор будет распределять их между участниками системы по ролевой модели: перевозчики, операторы сторонних систем оплаты проезда, операторы ЭСПД, выпуск карт и точки распространения.

По словам Михеева, верхний уровень позволит эффективно управлять транспортным обслуживанием населения, будет гибким к запросам пользователей и открытым для всех участников рынка. Работы по модернизации начались в 2025 году — в феврале была разработана новая архитектура. «ТройкаПермь», ставшая оператором системы оплаты проезда ещё в 2022 году, разработала и согласовала техзадание на разработку верхнего уровня системы, который будет безвозмездно передан в собственность Пермского края на условии бессрочной лицензии с правом на работу. В настоящий момент проводятся работы по разработке самой системы.

Напомним, система была разработана в 2019 году. За семь лет работы в ней создан 231 маршрут, из них 89 — по Перми. По информации минтранса, 1,3 тыс. автобусов передают ЕСОП, из них 950 — Пермь. Зафиксировано около 330 тыс. держателей транспортных карт, мобильными сервисами пользуются порядка 97 тыс. жителей региона.

О планах правительства расширить безналичную систему оплаты проезда в общественном транспорте на территории всего региона «Новый компаньон» писал в начале 2025 года. Как отмечали в ЗС, автоматизировать систему необходимо для оптимизации затрат.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.