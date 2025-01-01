Алёна Бронникова Оплату проезда во всех автобусах Прикамья хотят сделать безналичной Предложение чиновников обсудили на комитете по развитию инфраструктуры ЗС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время обсуждения вопроса организации регулярных перевозок пассажиров на территории Прикамья на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры 21 января между участниками возникла дискуссия о системе оплаты проезда. Отвечая на вопросы депутатов, вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский сообщил, что оплату планируется сделать полностью за безналичный расчёт.

«Я вам точно отвечу, что мы придём к этому — переводу на безнал. Стоит такая задача: 100% перейти на безналичную оплату проезда. Задача поставлена нами», — рассказал чиновник.

Депутат заксобрания Пермского края Вероника Куликова обратила внимание, что переход на безналичную оплату проезда в общественном транспорте вызывает серьёзные споры. И выразила личное мнение, что отказ от наличной оплаты недопустим.

«Я думаю, что совместно с органами прокуратуры придётся поработать над законностью данного решения», — прокомментировала она ответ Алякринского.

Подводя итоги обсуждения, председатель комитета Павел Черепанов согласился, что пока, действительно, есть категория людей, которая не может оплачивать проезд безналом. Однако он отметил, что в условиях прогресса власти должны ставить задачи наперёд, чтобы не сдерживать развитие системы, а автоматизировать её, оптимизировав таким образом расходы на транспорт.

«Мы должны ставить задачи максимально на то, чтобы автоматизировать систему. Если мы будем держать тысячу кондукторов, мы никогда не сделаем систему транспорта такой, чтобы она генерировала минимальные для нас расходы на содержание. Мы должны с вами двигаться вперёд, проводить работу у себя в округах. Это же вопрос не возможности оплаты, а вопрос оптимизации затрат», — подытожил депутат.

Он также попросил минтранс предоставить информацию о загруженности межмуниципального транспорта в часы-пик и проанализировать статистику, сколько людей не смогли купить билеты.

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