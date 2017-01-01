Краевой минтранс разрабатывает ПО для автоматизированной оплаты проезда в Прикамье

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Фото: Константин Долгановский

В Пермском крае идёт разработка специального программного обеспечения — единой автоматизированной системы оплаты проезда (ЕСОП). Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Предполагается, что система позволит создать условия для наиболее эффективного, конкурентоспособного, удобного и комфортного предоставления транспортных услуг, а также обеспечит прозрачность транзакций всех пассажиров.

Как было заявлено, программное обеспечение позволит обеспечить проезд по одной карте на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, внедрить универсальные тарифные планы, оплачивать проезд разными способами — транспортными и банковскими картами, телефонами. Кроме того, ЕСОП даст возможность получать достоверные данные о пассажиропотоке на всех маршрутах для последующего анализа и планирования маршрутной сети, сделает прозрачными расчёты в транспортной отрасли.

Как подчеркнули в министерстве, сейчас существует несколько информационных систем, которые осуществляют приём банковских карт при оплате проезда. При этом в большинстве граждане привыкли платить за проезд наличными. Задача — создать единую информационную систему, которая позволит объединить муниципальные и региональные перевозки.

Чиновники заявляют, что в в рамках развития цифровой экономики планируется создать прообраз единой национальной системы, что создаст благоприятные условия для пассажиров передвигаться в пределах региона по одной карте: как по городу или в рамках муниципалитета, так и на межмуниципальном маршруте, а в стратегических планах — создать возможность по единой карте перемещаться из одного региона в другой. Все транзакции будут учтены, перевозчики получат плату за свою работу.

С точки зрения учёта пассажиропотока, ЕСОП позволит отслеживать пассажиропоток на том или ином направлении, как удобнее передвигаться пассажирам. И в будущем настраивать транспортную работу таким образом, чтобы это было оптимально удобно для жителей Пермского края как в автобусе, так и на железнодорожном транспорте.