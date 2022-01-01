Мария Сыропятова Оператором системы оплаты проезда в Пермском крае планирует стать ООО «Тройка Пермь» Это совместное предприятие ПАИЖК и «дочки» Сбербанка Поделиться Твитнуть

На отбор оператора автоматизированной системы учёта оплаты проезда и контроля оплаты поступила одна заявка. Согласно протоколу вскрытия конвертов, она была подано от ООО «Тройка Пермь» — компания зарегистрирована декабре 2021 года и принадлежит АО «Пермскому агентству инвестиционного жилищного кредитования (ПАИЖК) и ООО «Сбертройка». Последнее является совместным предприятием «дочки» Сбербанка АО «Расчётные решения», ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен им.В.И.Ленина», а также компании АО «Мострансавто» (занимается пассажирскими автобусными перевозками в московском регионе).

ООО «Сбертройка» является разработчиком карты «Тройка».

Напомним, что внедрение единой транспортной карты «Тройка» в Пермском крае анонсировано в конце 2020 года. Соглашение об этом подписали Пермский край и ООО «Сбертройка». Тестировать внедрение новой системы оплаты начали весной 2021 года.

Карту можно будет использовать для безналичной оплаты как в городском, так и в пригородном транспорте (муниципальных, межмуниципальных и региональных маршрутах). Также картой можно будет воспользоваться в городах с аналогичной системой.

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