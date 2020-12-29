В Пермском крае приступили к тестированию карты «Тройка» Расплатиться ею пока можно на двух межмуниципальных маршрутах Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба правительства Пермского края

В Прикамье запустили пилотное тестирование транспортной платёжной системы «Тройка», об этом сообщили в региональном минтрансе.

С 9 апреля к тестированию подключились по пять автобусов на двух маршрутах: №108 «Автовокзал» — «Аэропорт Большое Савино» и №206 «Автовокзал Краснокамск» — «Автовокзал Пермь». В пилотном запуске участвует фокус-группа из 100 человек. Они уже получили карты и приступили к тестированию системы. Первая оплата по карте «Тройка» прошла сегодня в 6:45.

С 12 апреля любой житель Прикамья сможет получить карту «Тройка» бесплатно в кассах автовокзала Перми, с 13 апреля раздача начнётся на автовокзале Краснокамска. Пополнять баланс карт можно в любом банкомате Сбербанка с личной банковской карты. После пилотного проекта карты «Тройка» начнут продавать по 50 руб.

Тестовый период продлится три месяца. После этого карту внедрят и на других пригородных маршрутах, а также в муниципальных автобусах, трамваях, позднее — в электричках.

Как отметили в минтрансе, действующие в Перми транспортные карты также продолжат работать. Специалисты проработают вопрос интеграции систем.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Пермским краем и разработчиком транспортной платёжной системы ООО «СберТройка» было подписано 29 декабря 2020 года.

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