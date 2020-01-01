Елена Синица В 2021 году в Прикамье появится единая транспортная карта «Тройка» Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2021 году в Пермском крае планируется внедрение единой транспортной карты «Тройка». Соответствующее соглашение между Пермским краем и ООО «Сбер Тройка» было подписано 29 декабря. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевую администрацию.

Карту можно будет использовать для безналичной оплаты как в городском, так и в пригородном транспорте (муниципальных, межмуниципальных и региональных маршрутах). Также картой можно будет воспользоваться в городах с аналогичной системой: Москве и Московской области. Уже имеющиеся в Пермском крае транспортные карты также будут действительны.

Тестирование единой платёжной карты запланировано на I полугодие 2021 года.

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