Губернатор Пермского края подписал указ об отмене запрета на запуск БПЛА Пользователи должны сообщать о планах использования беспилотников

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края подписал указ «Об уведомительном порядке использования беспилотных воздушных судов». Как стало известно «Новому компаньону», документ был подписан 13 марта.

Данный документ снимает действовавший в регионе 2,5 года запрет на использование БПЛА на территории региона. При этом теперь пользователи будут обязаны уведомлять по телефону дежурные части органов МВД России Пермского края на районном уровне и территориальные отделы ЕДДС по номеру 112 — о типе аппарата, времени и месте запуска, зоне полёта и продолжительности — не менее чем за один час до начала полёта.

Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Решение было принято в соответствии с федеральным законодательством.

Ранее проект указа власти публиковали в ноябре 2025 года, а затем в январе 2026-го. Текст документа проходил необходимые процедуры согласования перед подписанием.

