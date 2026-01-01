Губернатор Пермского края подписал указ об отмене запрета на запуск БПЛА
Пользователи должны сообщать о планах использования беспилотников
Губернатор Пермского края подписал указ «Об уведомительном порядке использования беспилотных воздушных судов». Как стало известно «Новому компаньону», документ был подписан 13 марта.
Данный документ снимает действовавший в регионе 2,5 года запрет на использование БПЛА на территории региона. При этом теперь пользователи будут обязаны уведомлять по телефону дежурные части органов МВД России Пермского края на районном уровне и территориальные отделы ЕДДС по номеру 112 — о типе аппарата, времени и месте запуска, зоне полёта и продолжительности — не менее чем за один час до начала полёта.
Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Решение было принято в соответствии с федеральным законодательством.
Ранее проект указа власти публиковали в ноябре 2025 года, а затем в январе 2026-го. Текст документа проходил необходимые процедуры согласования перед подписанием.
