Власти Пермского края объяснили отмену запрета на полёты БПЛА в регионе

Региональный министр территориальной безопасности подтвердил, что запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Пермском крае был снят в соответствии с федеральным законодательством, сообщает perm.aif.ru.

В конце января стал доступен проект указа губернатора, который заменяет полный запрет на полёты БПЛА, действовавший в регионе на протяжении 2,5 лет, на уведомительный порядок. Документ также отменяет указ губернатора Пермского края от 19 июня 2023 года № 64 «О запрете использования беспилотных воздушных судов».

«Отмена запрета не означает полной свободы использования беспилотников. Теперь необходимо будет заранее сообщать в ЕДДС и территориальные отделы МВД о предстоящем полёте», — пояснили в Минтербезе Пермского края.

Проект указа пока не вступил в силу, но если он будет подписан в текущей редакции, уведомление полиции и ЕДДС нужно будет подавать за час до запуска дрона.

В ведомстве также напомнили, что нарушение установленных ограничений влечёт за собой административную ответственность в соответствии со ст. 11.9 Закона Пермского края об административных правонарушениях. Штрафы составляют до 4 тыс. руб. для физических лиц, до 40 тыс. руб. для должностных и 400 тыс. руб. для юридических лиц.

