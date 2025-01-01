В Пермском крае планируют отменить запрет на использование БПЛА Пользователей обяжут уведомлять о запуске беспилотников органы полиции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае планируют отменить запрет на использование беспилотных воздушных судов, введённый в 2023 году. Проект соответствующего указа губернатора опубликован на сайте краевого правительства.

«Признать утратившим силу Указ губернатора Пермского края от 19 июня 2023 г. № 64 «О запрете использования беспилотных воздушных судов»», - сообщается в документе.

При этом пользователей БПЛА на территории региона в целях обеспечения общественного порядка и безопасности обяжут уведомлять по телефону дежурные части органов МВД России Пермского края на районном уровне и территориальные отделы ЕДДС по номеру 112 о типе судна, времени и месте запуска, а также зоне полёта и его продолжительности. Сообщать об этом необходимо не менее чем за один час до начала полёта.

В данный проект указа не подписан. Он вступит в законную силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Напомним, в октябре 2022 года в Прикамье был введён режим базовой готовности. В связи с этим власти ввели запрет на использование беспилотников. Чиновники объясняли, что ограничения необходимы для усиления защищённости некоторых промышленных и стратегических объектов.

