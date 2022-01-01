Максим Артамонов В Пермском крае власти могут запретить жителям пользоваться дронами Это связано с базовым режимом готовности в регионе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье в связи с действующим в регионе базовым режимом готовности власти могут запретить пользоваться беспилотниками. По мнению властей, такие ограничения необходимы для усиления защищённости некоторых промышленных и стратегических объектов. Чиновники обсудили эти вопросы на заседании регионального оперативного штаба.

На заседании было рассмотрено предложение Управления Нацгвардии по Пермскому краю о возможности введения дополнительных ограничений для применения беспилотных воздушных судов, в том числе квадрокоптеров.

Члены регионального оперштаба поддержали это предложение. Теперь профильные ведомства совместно с силовыми структурами должны «проработать возможность введения ограничений с целью повышения безопасности важных объектов в регионе, а также порядок применения и контроля данного вида деятельности».

Напомним, режим базовой готовности был введён в Пермском крае 19 октября. Он означает, что руководство субъекта должно усилить охрану порядка и стратегически важных объектов, а также ввести особый режим работы объектов транспорта, связи и объектов энергетики. Перечень необходимых мер определит глава региона исходя из текущей ситуации и возможных рисков.

В связи с введением режима базовой готовности в Пермском крае создан оперативный штаб. Первое заседание состоялось 20 октября. Тогда глава региона по итогам встречи заявил, что никаких ограничений и запретов для жителей края не вводится.

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