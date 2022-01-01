Дмитрий Махонин: Режим базовой готовности не повлияет на повседневную жизнь пермяков Никаких запретов и ограничений не вводится Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 20 октября, губернатор Пермского края провёл первое заседание оперативного штаба, созданного в соответствии с Указом президента России.

Глава региона напомнил, что согласно документу, в большинстве регионов страны, в том числе в Пермском крае, введён режим базовой готовности.

«Главное, что нужно знать об этом режиме всем прикамцам — он никак не повлияет на повседневную жизнь, у нас не вводится никаких ограничений и запретов, — написал Махонин в своём тг-канале. — Совместно с силовыми структурами продолжим обеспечивать высокий уровень правопорядка и безопасности на территории края. Особенно это касается критически важной инфраструктуры — функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики».

Второе заседание оперативного штаба состоится на следующей неделе.

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