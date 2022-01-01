В Прикамье создаётся Оперативный штаб с участием представителей всех силовых структур Руководить новым органом будет губернатор Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Прикамье создаётся Оперативный штаб, в который войдут представители МВД, минобороны, ФСБ, МЧС, Росгвардии, а также органов публичной власти. Руководить новым органом будет глава субъекта.

Такие штабы создаются по Указу президента РФ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756».

Напомним, согласно Указу главы государства с 00 час. 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Ещё в восьми регионах — это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области вводится «средний уровень реагирования». В регионах Центрального и Южного федеральных округов - режим «повышенной готовности». В Пермском крае будет введён режим «базовой готовности».









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