Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Зимний джаз и зимние грёзы Афиша на неделю 26 января — 1 февраля Поделиться Твитнуть

Пермский университет будет праздновать День студента в понедельник, сразу же после Татьяниного дня. Программа огромная. С 12:00 до 14:00 все факультеты представят свои артефакты: так, физико-математический институт проведет математический квиз и шоу опытов «Физика на кухне», где пройдёт мастер-класс по приготовлению безалкогольного глинтвейна на натуральных соках от доцента физмата Игоря Вольхина. Особую программу выставок и викторин подготовил музей истории университета. В 14:45 стартует интеллектуальная битва «Квиз эпох» на знание студенческих традиций разных лет. В 16:00 «паркетка» Студенческого дворца культуры превратится в большую университетскую семейную кухню: студенты вместе с преподавателями, сотрудниками и учёными университета будут лепить пельмени. Должно получиться 110 тарелок пельменей в честь 110-летия университета. Ещё одним угощением Дня студента станет сбитень, сваренный на основе мёда и пряностей. Вечер завершит «песенник поколений» с песнями, популярными у студентов разных эпох.

«Посвящение Бенни Картеру» — совместная программа саксофониста Дениса Давыдова и пианиста Дениса Сона, посвящённая творчеству великого музыканта, чья жизнь совпала с основными вехами в истории американского джаза и чья фигура стала одной из знаковых наряду с личностями Армстронга, Эллингтона и других великих джазменов. Зрителей ждёт погружение в эпоху Америки 1940-60-х годов, а элегантный конферанс Дениса Давыдова поможет проникнуть в историю жизни и творческого пути Бенни Картера — американского джазмена, одного из первых и крупнейших мастеров альт-саксофона, аранжировщика и композитора. На протяжении всей карьеры Картер продолжал оставаться одним из самых востребованных саксофонистов мира — даже после 90 лет. Начиная с 1986 года он восемь раз номинировался на премию «Грэмми» и дважды становился её лауреатом.

Встреча с органисткой Лией Якушевой. Прозвучат прелюдии и фуги Баха, мощная органная соната Мендельсона, трёхчастный органный концерт Вивальди — Баха, а также несколько переложений: «Январь» из «Времён года» и «Танец феи Драже» из «Щелкунчика» Чайковского и «Утро» Грига. Fiori musicali — цикл концертов органной музыки в храмах Перми. Его название в переводе с итальянского означает «цветы музыки». Проект назван так в честь одноимённого сборника сочинений Джироламо Фрескобальди — одного из наиболее влиятельных композиторов эпохи барокко.

В честь своего двухлетия джазовый бар соберёт самый большой джем из пермских музыкантов во главе с арт-директором площадки пианистом Денисом Соном. Ожидается, что к пермской команде присоединится квартет Дениса Давыдова из Екатеринбурга.

Анатолий Матвеевич Бугаков — график, живописец и монументалист, член Московского Союза художников, яркий представитель современной отечественной акварельной живописи. Работы художника выполнены в разных художественных жанрах: станковая живопись, оригинальная и печатная графика, акварели, рисунки и монотипии. Основные жанры — натюрморты, пейзажи, бытовые сцены.

Солисты оркестра Пермской оперы Роман Аванесов (скрипка) и Анастасия Иванова (фортепиано) представят камерные произведения Иоганнеса Брамса: Сонату для скрипки и фортепиано № 1 соль мажор, оp. 78, Сонату для скрипки и фортепиано № 2 ля мажор, оp. 100 и Сонату для скрипки и фортепиано № 3 ре минор, оp. 108.

Солист Карельской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Александр Новосёлов (орган) и лауреат международных конкурсов Вячеслав Змеу (флейта Пана) выступят с концертом в формате «орган +». На сцене Органного зала — два древнейших инструмента: орган и многоствольная флейта Пана. Концертная программа включает известные произведения русских и зарубежных композиторов разных стилей, жанров и эпох — от барокко до современности — в оригинальных транскрипциях для флейты и органа. Прозвучат сочинения для органа Баха, Видора и Штамма; романтические произведения — «Серенада» Шуберта, «Венгерская фантазия» Легара и — в переложении для органной педали — «Астурия» Альбениса; музыка из опер «Князь Игорь» Бородина, «Травиата» Верди, «Кармен» Бизе; популярная классика русских композиторов: «Неаполитанская песенка» Чайковского и «Соловей» Алябьева; «Почтовая карета» румынского композитора Григораша Динику, «Венецианский карнавал» итальянца Гаэтано Пуньяни; а также знакомые каждому мелодии: Chi Mai Эннио Морриконе из фильма «Профессионал» и «Одинокий пастух» Джеймса Ласта.

Авторский проект солистки Пермской оперы Натальи Кирилловой. Вокальные и инструментальные произведения Клода Дебюсси исполнят Наталья Кириллова (сопрано), Игорь Галкин (виолончель), Никита Дегтярев (вибрафон), Кристина Рассадникова (фортепиано), Екатерина Пресслер (фортепиано).

Первое заседание «Доколе» в этом году: показ и обсуждение фильма «Хрупкое» режиссёра Максима Аньшина. Это история о попытке возродить увядающее производство на старом советском фарфоровом заводе в уральском городке Сысерть. Молодая креативная команда приезжает с идеей создать творческую лабораторию, чтобы обновить образ завода и сделать его продукцию востребованной. Но их энтузиазм сталкивается с непониманием и сопротивлением сотрудников завода, которые работают на нем уже долгое время. В итоге проект замирает, завод меняет собственника, а новым директором неожиданно становится бывший участник новой команды. Сможет ли он найти баланс между прошлым и будущим? Фильм уже получил высокую оценку киносообщества: кинокритик Егор Москвитин включил его в свой итоговый список лучших картин мира; портал DOC.ru по результатам опроса ведущих экспертов (среди них — Тимур Алиев, Илона Егиазарова, Максим Ершов, Екатерина Загвоздкина) также отметил «Хрупкое» как один из самых значимых неигровых фильмов года.

Главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Валерия Сафонова представляет большой ежегодный хоровой концерт a cappella. В прошлом году он был посвящён английской музыке, в этом — русской. В программе — сочинения Георгия Свиридова, Виктора Калинникова, Валерия Гаврилина, Дмитрия Смирнова, Вельо Тормиса и других композиторов.

