Текст указа о снятии запрета на запуск БПЛА в Прикамье проходит согласование Власти прокомментировали информацию о проекте указа губернатора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерстве территориальной безопасности Прикамья прокомментировали "Новому компаньону" информацию о проекте указа губернатора, которым снимается запрет на использование БПЛА на территории региона. По информации ведомства, сейчас текст документа проходит необходимые процедуры согласования перед подписанием.

В данный момент документ не подписан. Он вступит в законную силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

«Указ предполагает уведомительный тип использования БПЛА и отменит Указ губернатора Пермского края № 64 от 19.06.2023 года. Согласно ему, в настоящий момент использование БВС находится под запретом, исключения составляют органы власти и местного самоуправления. Новый порядок предполагает снятие такого запрета и введение уведомительного порядка», — добавили в минтербезе.

Напомним, проект указа губернатора «Об уведомительном порядке использования беспилотных воздушных судов» был опубликован на сайте краевого правительства 28 января. Заключение будет направлено до 4 февраля. Помимо отмены запрета на использование БПЛА, документом вводится обязательство пользователей уведомлять о планируемом запуске беспилотных воздушных судов (БВС).

Перед использованием БВС необходимо в обязательном порядке обратиться в ЕДДС и территориальные отделы МВД и проинформировать их о предстоящем полёте. В частности, необходимо сообщить тип аппарата, время и место запуска, зону полёта и продолжительность — не менее чем за один час до начала полёта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.