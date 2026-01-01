Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новые выставки, детские спектакли, джаз и классика Афиша уикенда 30 января — 1 февраля Поделиться Твитнуть

Нынешней осенью живописцу, графику, художнику и художественному руководителю Пермской Арт-резиденции Юрию Лапшину исполнится 85 лет. Анонсируется серия выставок, посвящённых юбилею, в которых примут участие близкие Лапшину по духу художники. Первая выставка в серии — монографическая экспозиция самого Лапшина, в которую вошли живопись, графика, объекты и инсталляции.

Большая выставка современного искусства в реальном интерьере бара. Куратор — ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи Владимир Береснев: «Живопись Егора Субботина — яркая, насыщенная деталями пластическая игра против смысла в лабиринтах повседневности, где нет ни выхода, ни движения в каком-либо направлении. Персонажи его кавайных картин зарастают бородой, распадаются на части, превращаются в кухонный чад и сигаретный дым, и всё это происходит в атмосфере стильного, многоцветного безумия. Быт притворяется карнавалом, оборачиваясь в неон и глянец. Больше всего это похоже на мультфильм, но «мультяшность» образов Субботина обманчива. Декоративность его работ — ширма, за которой скрыта (но легко угадывается) ирония по поводу инфантилизма героев нашего времени, прячущих ранимые сердца за гротескным гримом и эффектными доспехами с маркетплейсов».

Авторский проект солистки Пермской оперы Натальи Кирилловой. Вокальные и инструментальные произведения Клода Дебюсси исполнят Наталья Кириллова (сопрано), Игорь Галкин (виолончель), Никита Дегтярев (вибрафон), Кристина Рассадникова (фортепиано), Екатерина Пресслер (фортепиано). Программа выстроена как тонкий и доверительный разговор с композитором, в котором каждое сочинение раскрывает одну из граней его художественного мира. Здесь нет громких жестов и прямых высказываний — им на смену приходят полутона, дыхание, едва уловимые изменения настроения. Соната для виолончели и фортепиано — одно из последних камерных сочинений композитора — наполнена особой сдержанной глубиной и внутренней свободой. Вокальные циклы «Забытые ариетты» и «Три песни Франции» открывают иную сторону его дарования: тонкое чувство поэтического слова, умение превращать интонацию речи в музыку, а музыку — в состояние. Это сочинения, где важен не жест, а намек, не декларация, а настроение. Особое место в программе занимают фортепианные пьесы в необычных переложениях — для вибрафона и фортепиано, а также для виолончели и фортепиано.

Директор Центра городской культуры Татьяна Синицына проведёт кураторскую экскурсию по выставке памяти Сергея Имиса — художника, поэта и дизайнера. Живопись Сергея в пространстве ЦГК представлена, как в мастерской: картины висят в несколько рядов на всех стенах и даже над дверным проёмом — зрителям приходится активно вертеть головами. Кураторы словно погружают публику в творческий процесс, в художественный водоворот. В соседнем зале собраны поэтические тексты. Стихи представлены в виде текстовых плакатов, где строчки набраны разными шрифтами и расположены то в виде лесенки, то в виде змейки, то в виде окружности. Наконец, есть ещё и третий зал, где собраны дизайнерские эскизы, фото интерьеров, декоративные элементы, которые Сергей Имис использовал в своих коммерческих проектах. Экскурсия по выставке — возможность глубже погрузиться в пространство жизни и творчества Сергея Имиса, чтобы понять, как в одном человеке уживались разные, порой противоречивые грани личности.

Постановка эстрадно-театральной студии «Озарение» по мотивам сказок Евдокии Никитичны Трясциной из села Октябрьское, чьи произведения являются национальным достоянием России и ненавязчиво учат добру и смекалке. В игровой форме зрителям покажут особенности фольклора Прикамья. В спектакле прозвучат песни, приметы, поговорки, будут инсценированы обычаи Пермского края. В речи персонажей сохранён местный диалект. Этот спектакль будет понятен школьникам и подросткам. В нём говорится о дружбе и будущей любви, о гадании и ряженых, о чудесах святочного времени, о традициях нашей страны.

Арт-директор бара пианист Денис Сон и певица из Москвы Анжелика Муратова бережно взяли песни, которые все знают наизусть, и позволили им зазвучать по-новому. В этот вечер тёплая советская мелодия встретится с джазовой свободой. Голос будет не только петь, но и рассказывать — в романтическом диалоге с фортепиано.

Знакомство с мини-зинами (от английского zine — журнал). Зин — малотиражное издание, которое создаётся автором самостоятельно или в коллаборации. Для создания зина нет строгих рамок и правил, это место для творчества и самовыражения. Содержание зина также остаётся полностью на усмотрение автора. И никаких редакторских правок. Зин может быть посвящён какому-то событию, ряду событий или какой-то конкретной теме. Это может быть альбом с фото или коллекция банановых наклеек, например. Ведущие встречи покажут несколько зинов и предложат выбрать свой формат, научат сшивать/скреплять и клеить. Все материалы для работы включены в стоимость посещения.

Главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Валерия Сафонова представляет большой ежегодный хоровой концерт a cappella. В прошлом году он был посвящён английской музыке, в этом — русской. В программу вошли сочинения композиторов, для которых человеческий голос — не украшение музыки, а её основа, вес, дыхание. Музыка Георгия Свиридова и Виктора Калинникова тянется к ясной, почти исповедальной интонации. В сочинениях Валерия Гаврилина слышна живая человеческая речь с её болью, иронией и теплом. Дмитрий Смирнов и Вельо Тормис по-разному работают с традицией: один переосмысливает её через современность, другой возвращает к архаическим корням, где хор звучит как голос общины, как память народа. Вместе эти произведения складываются в единый маршрут — от личного к общему, от тишины к внутреннему напряжению и обратно.

Отчётный концерт детского коллектива современного танца, вдохновением для которого стала сказка Ханса Кристиана Андерсена «Гадкий утёнок» — история о внутренней силе, поиске себя и превращении. Для участников это не просто выступление, а важный, волнующий вечер, наполненный смыслом.

Прославленный коллектив из Армении — Трио имени Хачатуряна: Армен Григорян (фортепиано), Карэн Шахгалдян (скрипка) и Василий Степанов (виолончель) приглашают на программу камерной ансамблевой музыки. Прозвучат фортепианное трио № 1 Феликса Мендельсона и трио «Памяти великого артиста» Петра Ильича Чайковского, а также серенада ми-бемоль мажор Камиля Сен-Санса, которая будет исполнена в ансамбле с солисткой Пермской филармонии, обладательницей премии «Органист года» Евгенией Камянской. Трио имени Хачатуряна — всемирно известный коллектив, отметивший свой 25-летний юбилей, лауреат международных конкурсов, участник престижных музыкальных фестивалей. Трио № 1 ре минор для фортепиано, скрипки и виолончели Мендельсона — одно из самых исполняемых сочинений в мировом камерном репертуаре. Знаменитое Трио для скрипки, виолончели и фортепиано A la memoire d' un grand artiste («Памяти великого артиста») ля минор — вершина ансамблевого репертуара. Фортепианное трио написано на смерть близкого друга композитора — Николая Григорьевича Рубинштейна, выдающегося пианиста, дирижера, первого исполнителя многих произведений Чайковского, основателя Московской консерватории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.