Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Юбилей великого композитора, премьера «Жизели» и фестиваль детских театров Афиша на неделю 16–22 марта

Спектакль-сторителлинг по мотивам одноимённой повести Ф.М. Достоевского. Экран, два актера, скамейка — всё, что нужно, чтобы в нюансах представить лёгкую и мелодраматичную, на первый взгляд, историю о несостоявшейся любви Мечтателя и Настеньки. Вместе с ними мы погрузимся в природу мечтаний, фантазий и мрачных сновидений. Даже при минималистичной сценографи, благодаря атмосферной анимации, музыке и использованию приёмов театра теней зрители смогут погрузиться в хрупкий мир необыкновенных персонажей и очутиться в сюрреалистичном Петербурге Достоевского. Режиссёр Александр Пронькин; Мечтатель — Илья Курицын, Настенька — Софья Сергеева.

Атмосферный джазовый вечер с Виталием Коваленко — виртуозным пианистом, чьи выступления собирают ценителей настоящей музыки по всей стране. Его рояль звучал на лучших сценах России и за рубежом, а в этот вечер он снова играет дома, в Перми. На сцене — энергия живого джаза, тонкая импровизация и особая магия встречи поколений. Вместе с маэстро выступят студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады» Пермского музыкального колледжа, выпускником которого является Виталий. Партнёром Виталия станет директор колледжа, пианист Овик Григорян, который в этом дуэте на протяжении многих лет выступает в неожиданном амплуа — как вокалист.

Премьера «Свободного театра современного танца». Это пластическое исследование (не без юмора) на тему главного инструмента каждого человека — его тела. Спектакль поставлен кировским хореографом, руководителем студии DNA Андреем Просвирниным. По Станиславскому, исходное событие — ключевой элемент драматургии, служащий эмоциональным зачином и камертоном спектакля — зарождается до начала действия, а потом разворачивается на глазах зрителя, фокусируя в себе основные обстоятельства и задавая тон повествованию. Работает ли аксиома драматического театра в танце — вот вопрос, на который ищут ответ постановщики спектакля.

В этом году конкурс празднует два юбилея: 10 лет со дня основания и 150-летие Союза театральных деятелей России. На конкурс поступило почти 430 заявок из 32 регионов Российской Федерации. В финал прошли лишь 75 работ из 15 регионов РФ, но больше половины участников — театры из Пермского края; так, резиденты «Губернии» — эстрадно-театральная студия «Озарение» — покажет спектакль «Святочная история» по мотивам произведений прикамской сказительницы Евдокии Никитичны Трясциной (17 марта, 19:00). Почётным гостем «Моей игры» станет актриса театра и кино Валерия Ланская. 21 марта в «Губернии» состоится творческий вечер Валерии Ланской «Спасибо, музыка!». Прозвучат песни В. Высоцкого, М. Таривердиева, А. Зацепина, М. Дунаевского, М. Минкова и других авторов.

Персональная выставка, приуроченная к 70-летию фотохудожника Анатолия Малиновского. Стихотворные строки, давшие название проекту, принадлежат Белле Ахмадулиной. Представлены две авторские серии. В первой поэзия выступает как полноправный участник экспозиции, вместе с фотографиями создающий «запечатление присутствия» — неуловимое состояние души сродни озарению, в котором реальный мир встречается с внутренним миром автора. Вторая часть экспозиции — серия фотографий, посвященных одному из самых захватывающих произведений Софьи Губайдулиной — партите для виолончели, баяна и струнного оркестра «Семь слов». Сложная, драматичная, пронзительная и по сюжету, и по композиции музыка Губайдулиной будто выплескивается в мир визуальными абстрактными образами, созданными Анатолием Малиновским. Мастерство Малиновского как фотохудожника — в умении из реальных объектов и сюжетов извлекать совершено самостоятельные образы. Этот свой талант он реализует и в относительно новом для себя виде творчества — создании скульптурных композиций из камня, дерева, металла, стекла. И фотография, и скульптура выдают в авторе чуткого и внимательного наблюдателя, способного увлечь и заворожить зрителя своим взглядом на мир.

В экспозиции представлены живописные и графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства авторов Пермского края, чей профессиональный расцвет пришёлся на вторую половину XX века. Все предложенные к просмотру произведения — а их более 70 — являются частью коллекции культурного некоммерческого фонда «Пермский период». Среди представленных авторов — Иван Россик, Иван Борисов, Виктор Кузин, Константин Собакин, Юрий Заботин, Михаил Павлюкевич, Леонид Лемехов, Олег Коровин, Евгений Широков, Тимофей Коваленко, Пётр Оборин, Александр Репин, Анатолий Турбин, Анатолий Филимонов, Александр Зырянов, Наталья Кацпаржак, Ирина Лаврова, Вячеслав Дёгтев, камнерезы из семьи Овчинниковых, керамистка Наталья Корчёмкина, скульптор Николай Хромов.

«Сага о птицах» — это сорок художников, которые говорят о птицах просто и лично. Эта выставка-эскиз будущего большого проекта «Люди и птицы», планируемого в резиденции в следующем году. В экспозиции представлены живопись, графика, керамика, текстиль, театральные куклы, объекты. Кто-то вспоминает, как бабушка кормила голубей, кто-то замер однажды в лесу от крика сойки, кто-то смотрит на стаю над крышами и ловит себя на мысли, что хочет за ними, вверх. «Сага о птицах» — это личные истории, сложенные в одну большую. Чудо всегда рядом, просто мы редко его замечаем. Кураторская группа: Елизавета Юшкова, Екатерина Безденежных, Марк Егошин, дизайн экспозиции — Юрий Лапшин.

Концертная программа посвящена творчеству одного из крупнейших авторов ХХ века. Автор программы — заслуженный деятель искусств России Андрей Устинов, известный музыковед, музыкальный критик, инициатор культурных проектов и филармонических абонементов, главный редактор газеты «Музыкальное обозрение». В концерте участвуют лауреаты международных конкурсов Леонид Железный (скрипка), Иван Наборщиков (скрипка), Иван Кощеев (фортепиано) и заслуженная артистка России, солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алиса Гицба (сопрано). В программу включены камерные сочинения Альфреда Шнитке: «Посвящение Паганини» для скрипки соло (1982), где композитор использовал цитаты из каприсов Паганини; Moz-Art для двух скрипок (1980) — сочинение, вдохновленное творчеством великого австрийского композитора; «Прелюдия памяти Дмитрия Шостаковича» для двух скрипок; «Мадригал памяти Олега Кагана» (1990); «Тихая ночь» для скрипки и фортепиано — инструментальная аранжировка одного из самых известных в мире рождественских песнопений; «Магдалина» для голоса и фортепиано на стихи Бориса Пастернака и «Пять афоризмов для фортепиано» по мотивам стихотворений Иосифа Бродского.

Бенефисный вечер камерной вокальной музыки солистки Пермского театра оперы и балета, сопрано Натальи Кирилловой. Партия фортепиано — профессор, заведующий кафедрой специального фортепиано Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Руслан Разгуляев. Программа концерта охватывает широкий временной и стилистический диапазон — от венского классицизма до русского модерна. Прозвучат произведения русских и австрийских композиторов XVIII-XX веков, среди которых Сергей Прокофьев, Николай Мясковский, Николай Метнер, Вольфганг Амадей Моцарт, Альма Малер-Верфель и другие. Музыка этих композиторов опередила своё время: каждый из них расширял границы музыкального языка, соединяя традицию с поиском нового звучания. Их творчество стало основой перехода от классических форм к современной музыкальной выразительности.

Легенда и драма, явь и мистический сон — всё находит отражение в простой и ясной двухактной формуле «Жизели». Балет Адольфа Адана был поставлен в 1841 году в Париже, спустя год перенесен в Петербург, а оттуда — в Москву. Для Перми это название символично: 2 февраля 1926 года «Жизель» открыла новую — балетную — страницу в истории Пермского городского театра. К столетию труппы Алексей Мирошниченко выпускает авторскую версию «Жизели» — с оригинальной редакцией партитуры, над которой руководитель Пермского балета работает вместе с дирижером Иваном Худяковым-Веденяпиным. В неё включены фрагменты музыки Адана, никогда до сих пор не звучавшие в России, — именно они подсказали Мирошниченко многие решения спектакля, который пополнит коллекцию эксклюзивных трактовок балетов классического репертуара, созданных специально для пермской сцены.

Спектакль о том, как сохранить детство во взрослой жизни, по одноимённой поэме М.Ю. Лермонтова. Часто случается так, что ещё не созревшие дети вынуждены становиться взрослыми, но ещё страшнее, когда ребёнок лишается детства по принуждению самих же взрослых. «Кто такой Мцыри?» — этот вопрос нам часто задавали в школе. Многие помнят сюжет, но до сих пор не до конца понимают, о чём же написал автор. В спектакле через призму нашего времени рассмотрена история одинокого мальчика, который хотел всего лишь свободы, но получил только то, от чего пытался сбежать. История Мцыри — это попытка сохранить взгляд, в котором мир ещё не исчерпан, не обесценен и не упрощён до набора взрослых правил и форм. Режиссёр и художник, автор инсценировки — Сергей Молоков.

Александр Смирнов, он же «Смирный», и примкнувшие к нему музыканты играют старомодные сентиментальные песни собственного сочинения с прицелом на вечность.

Александр Смирнов, артист, музыкант:

— У нас опять почти юбилей, нам 10+1. В честь этого грандиозного события мы устраиваем большой концерт на сцене Дворца культуры имени Солдатова. Это уже второй наш концерт на главной, как мы считаем, концертной площадке города. Сыграем все наши любимые песни и, как это уже заведено, что-нибудь совсем новое и незаезженное. Обещаем хороший звук и свет, а самое главное — весеннюю и тёплую атмосферу!

«Триумф» открывает юбилейный фестиваль Леонида Десятникова. Часто музыка Десятникова встречает слушателя как нечто знакомое и понятное, но это иллюзия. Десятников работает с моделями далёкого и недавнего прошлого, присваивает чужие интонации, часто отыскивает их в «мусоре жизни», сопрягает в неожиданном порядке — и так находит собственный голос. Лекция Элины Андриановой — попытка составить неполный и неокончательный перечень чужих и своих голосов, тем и явлений, обнаруженных в сочинениях Десятникова. В рамках киноклуба «Кино, вино и домино» состоится просмотр фильма «Москва» Александра Зельдовича — экранизации романа Владимира Сорокина. Это фантасмагория, провокационный взгляд на постсоветскую реальность, где некий город без прошлого и без будущего, названный Москвой, предстает лабиринтом абсурда и потребления, его населяют персонажи с опустошенным сознанием и извращенными чувствами. Зельдович и Сорокин в «Москве» разоблачают мифы московской богемы и новой элиты из криминального бизнеса через гротескные сцены и острый юмор, а Десятников усиливает смысл через киномузыкальную драматургию: задаёт ритм и интонацию «лихих девяностых», смешивая классические интонации с авангардом.

