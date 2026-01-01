Власти Пермского края обяжут жителей уведомлять о запуске БПЛА Запрет на использование воздушных судов снимается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте правительства Пермского края 28 января вновь опубликовали проект указа губернатора «Об уведомительном порядке использования беспилотных воздушных судов». Заключение будет направлено до 4 февраля 2026 года, орган, принявший документ, — краевой минтербез.

Согласно документу, запрет на использование БПЛА на территории региона снимается, а пользователей обяжут уведомлять по телефону дежурные части органов МВД России Пермского края на районном уровне и территориальные отделы ЕДДС по номеру 112 — о типе аппарата, времени и месте запуска, зоне полёта и продолжительности — не менее чем за один час до начала полёта.

Пока документ не подписан. Он вступит в законную силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Ранее проект указа был опубликован в ноябре 2025 года, однако так и не был подписан. «Новый компаньон» направил запрос в пресс-службу краевого правительства. На момент публикации новости комментарий не был получен.

