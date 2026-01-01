Уголовное дело о поджоге офиса «Единой России» в Перми передано в суд Слушание назначено на 18 марта

Сергей Глорио

Уголовное дело о поджоге офиса отделения «Единой России» в Перми передано в Дзержинский районный суд. В совершении преступления обвиняют двух жительниц краевой столицы. Им вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершённые путем поджога).

«По предъявленному следователем обвинению мать и дочь в октябре 2024 года в ночное время подожгли региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Пермского края. В результате пожара данной организации был причинён ущерб на сумму более 2 млн руб.», — напомнили в пресс-службе суда.

Обвиняемые утверждают, что действовали под влиянием мошенников. Якобы злоумышленники выдавали себя за представителей правоохранительных структур и убедили фигуранток участвовать в специальной операции, представив это как форму содействия органам правопорядка.

Слушание дела назначено на 18 марта. Судья — Анастасия Калинина.

Напомним, офис «Единой России» на ул. Плеханова в Перми загорелся ночью 24 октября. Причиной пожара стал поджог. Очевидцы видели, как две женщины сначала били окна, снимая свои действия на камеру, а затем забросали помещения бутылками с зажигательной смесью. После этого женщины скрылись, но вскоре были задержаны полицейскими. Во время пожара сгорели вещи, собранные жителями в качестве гуманитарной помощи.

