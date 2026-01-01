В лонг-лист ресторанной премии Wheretoeat попали девять заведений из Перми В списке Центральной России был представлен 21 пермский ресторан Поделиться Твитнуть

Оргкомитет Международной ресторанной премии Wheretoeat (WTE) представил лонг-лист ресторанов России 2026 года. В списке представлены более 600 заведений, девять из них — из Перми.

В частности, Belka, Caramella bistro, Madame Zhu, Meduza Seafood & Wine, Rob Roy, Nolan Wine & Kitchen, «Лечо: пицца и гриль», «Проектрыбы» и «Эсквайр».

Независимая ресторанная премия WTE была учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Итоговые списки заведений формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, авторитетных представителей специализированной прессы.

Сначала лонг-листы публикуются по регионам, затем формируется итоговый список по результатам голосования в рамках Всероссийской премии. На следующем этапе в каждом регионе 50 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов по итогам голосований, попадают в шорт-листы. Всероссийский шорт-лист включает в себя 100 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов.

В прошлом году в лонг-лист премии Wheretoeat в Центральной России вошёл 21 пермский ресторан. В шорт-листе оказались четыре — Belka, Madame Zhu, Rob Roy и вошедший в первую десятку Nolan Wine&Kitchen. Эксперты также признали Елену Ажгихину, представляющую Caramella Bistro, лучшим шеф-кондитером.

