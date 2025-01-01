Алина Наумова Четыре пермских ресторана вошли в шорт-лист премии WhereToEat Среди них — Belka, Madame Zhu, Nolan Wine&Kitchen и Rob Roy Поделиться Твитнуть

Фото: Юлия Усольцева

Оргкомитет всероссийской ресторанной премии Wheretoeat 2025 опубликовал шорт-лист, в который вошли четыре пермских ресторана. Среди них — Belka, Madame Zhu, Nolan Wine&Kitchen и Rob Roy.

Напомним, независимая ресторанная премия WTE учреждена в 2013 году Ассоциацией российских гастрономических журналистов. WTE — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов страны. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.





Сначала итоговые лонг-листы (полные списки, составленные по результатам голосований региональных коллегий экспертов) публикуются по регионам. Затем формируется итоговый лонг-лист по результатам голосования в рамках Всероссийской премии. На следующем этапе в каждом регионе 50 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов по итогам голосований, попадают в шорт-листы. Всероссийский шорт-лист включает в себя 100 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов. Затем по утверждённому оргкомитетом WhereToEat графику проводятся награждения победителей.

