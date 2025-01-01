В шорт-лист премии Wheretoeat Russia 2025 вошёл только один ресторан из Перми Всего в списке лучших 105 заведений Поделиться Твитнуть

Nolan Wine & Kitchen

2gis.ru

В шорт-лист всероссийской ресторанной премии Wheretoeat Russia 2025 вошёл один пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen (ул. Петропавловская, 55). Информация опубликована на сайте премии. Всего в список вошли 105 заведений из разных городов России.

Напомним, в лонг-листе Wheretoeat Russia 2025 было десять заведений из Перми.

Независимая ресторанная премия WTE учреждена в 2013 году Ассоциацией российских гастрономических журналистов. WTE — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов страны. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Сначала итоговые лонг-листы (полные списки, составленные по результатам голосований региональных коллегий экспертов) публикуются по регионам. Затем формируется итоговый лонг-лист по результатам голосования в рамках Всероссийской премии. На следующем этапе в каждом регионе 50 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов по итогам голосований, попадают в шорт-листы. Всероссийский шорт-лист включает в себя 100 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов. Затем по утверждённому оргкомитетом WhereToEat графику проводятся награждения победителей.

Победителей премии 2025 года выберут 22 апреля в Казани.

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