Десять пермских ресторанов и баров попали в лонг-лист премии WhereToEat На следующем этапе будет составлен шорт-лист Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Десять ресторанов и баров Перми номинировали на звание лучших заведений России 2025 года. Список составили эксперты национальной ресторанной премии WhereToEat.

В лонг-лист вошли более 500 заведений со всей страны, в том числе пермские ACAFFE, Nolan Wine & Kitchen, Novopomodoro, BELKA, Red BBQ, Rob Roy, «Наири», «Проектрыбы», Madame Zhu и «Гедонист».

На следующем этапе будет составлен шорт-лист, куда войдут 50 заведений. Рейтинги лучших опубликуют отдельно по регионам — Москва, Санкт-Петербург, Центр России (куда входит и Пермь), Сибирь, Юг, Татарстан, Урал и Восток.

Напомним, в финале по итогам прошлого года, объявленным оргкомитетом Национальной ресторанной премии WhereToEat (WTE), на седьмом месте в регионе «Центр» оказался пермский ресторан современной европейской кухни Nolan Wine&Kitchen, которым руководят шеф-повар Антон Оборин и сомелье Илья Жужгов. В регион «Центр», помимо Перми, входят Нижний Новгород, Ижевск, Тольятти, Ульяновск, Киров, Чебоксары, Саранск, Стерлитамак, Йошкар-Ола, Дзержинск, Саратов, Самара, Оренбург, Уфа, Пенза, Кострома, Иваново, Ярославль, Владимир, Воронеж, Рязань, Тамбов, Белгород, Орёл, Тула, Калуга, Брянск, Липецк, Смоленск, Тверь, Курск и Кострома.

Независимая ресторанная премия WTE учреждена в 2013 году Ассоциацией российских гастрономических журналистов. WTE — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов страны. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Сначала итоговые лонг-листы (полные списки, составленные по результатам голосований региональных коллегий экспертов) публикуются по регионам. Затем формируется итоговый лонг-лист по результатам голосования в рамках Всероссийской премии. На следующем этапе в каждом регионе 50 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов по итогам голосований, попадают в шорт-листы. Всероссийский шорт-лист включает в себя 100 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов. Затем по утверждённому оргкомитетом WhereToEat графику проводятся награждения победителей.

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