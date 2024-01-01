Зарина Ситдикова В топ-10 российской ресторанной премии Wheretoeat-2024 попало заведение из Перми Ещё одно попало в топ-20 лучших в регионе «Центр» Поделиться Твитнуть

Nolan Wine & Kitchen

2gis.ru

Оргкомитет Национальной ресторанной премии WhereToEat (WTE) озвучил победителей по итогам 2024 года. На седьмом месте в регионе «Центр», по оценке жюри, оказался пермский ресторан современной европейской кухни Nolan Wine&Kitchen, которым руководят шеф-повар Антон Оборин и сомелье Илья Жужгов.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в шорт-лист центрального региона премии вошли 50 заведений, шесть из которых расположены в Перми. В результате на 18-м месте оказался стейк-хаус Rob Roy, на 21-м – ресторан BELKA. Открывшийся в апреле этого года проект рестораторов Екатерины Ривьер и Вячеслава Калачева Madame Zhu занял 29-е место. На 37-39 местах оказалась пермская пиццерия Novopomodoro, а на 41-месте – заведение с итальянской и японской кухней «Гедонист».

Независимая ресторанная премия WTE была учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Позиции заведений в рейтинге формируются по результатам тайного голосования профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

По итогам прошлого года в шорт-лист WhereToEat попали пять заведений Перми (вместо Madame Zhu в нём значился ресторан Meduza Seafood & Wine). Как и в этом году, лучшим из них был Nolan Wine&Kitchen. Однако тогда у него было четвёртое место.

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