Пермячка названа «Кондитером года» по версии премии WHERETOEAT В прошлом году Елена Ажгихина также одержала победу в этой номинации

Фото: шеф-кондитер Елена Ажгихина, konditerprm.ru

В Нижнем Новгороде 9 октября прошла четвертая церемония вручения ресторанных наград WHERETOEAT в региональной группе «Центр». Елена Ажгихина, представляющая Caramella Bistro из Перми, была признана лучшим шеф-кондитером по мнению экспертного жюри. В прошлом году она также одержала победу в этой номинации.

Путь Елены в кондитерском искусстве начался с создания домашних сладостей для близких и друзей. Затем последовало профессиональное обучение и стажировки во Франции и Испании. В настоящее время Елена и Андрей Ажгихины успешно развивают в Перми сеть кондитерских-кофеен и бистро.

Помимо этого, на WHERETOEAT-2025 были определены лучшие рестораны в группе «Центр». В первую десятку вошёл пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen. Он занял шестое место.

Независимая ресторанная премия WTE была учреждена 12 лет назад Ассоциацией российских гастрономических журналистов.

