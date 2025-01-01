Пермячка названа «Кондитером года» по версии премии WHERETOEAT
В прошлом году Елена Ажгихина также одержала победу в этой номинации
В Нижнем Новгороде 9 октября прошла четвертая церемония вручения ресторанных наград WHERETOEAT в региональной группе «Центр». Елена Ажгихина, представляющая Caramella Bistro из Перми, была признана лучшим шеф-кондитером по мнению экспертного жюри. В прошлом году она также одержала победу в этой номинации.
Путь Елены в кондитерском искусстве начался с создания домашних сладостей для близких и друзей. Затем последовало профессиональное обучение и стажировки во Франции и Испании. В настоящее время Елена и Андрей Ажгихины успешно развивают в Перми сеть кондитерских-кофеен и бистро.
Помимо этого, на WHERETOEAT-2025 были определены лучшие рестораны в группе «Центр». В первую десятку вошёл пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen. Он занял шестое место.
Независимая ресторанная премия WTE была учреждена 12 лет назад Ассоциацией российских гастрономических журналистов.
