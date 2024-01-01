Зарина Ситдикова Пермский кондитер получила спецприз национальной ресторанной премии WhereToEat В Перми шеф открыла кофейню, две кондитерские и бистро Поделиться Твитнуть

Фото: шеф-кондитер Елена Ажгихина, konditerprm.ru

Кондитером 2024 года по мнению оргкомитета Национальной ресторанной премии WhereToEat (WTE) стала жительница Перми Елена Ажгихина. Шеф получила специальный приз конкурса.

По данным WTE, в Перми мастер развивает кондитерскую и кофейню Caramella, где угощают гостей десертами классической и современной французской кухни. Помимо этого, мастер открыла две кондитерские-кофейни и одно бистро.

Как рассказали в оргкомитете премии, Елена Ажгихина начинала свой путь в профессии с изготовления домашних конфет в подарок знакомым и родственникам. Потом она решила получить профессиональное образование. Сначала мастер прошла обучающие курсы во Франции, затем была стажировка в парижском Café Pouchkine и в заведении Барселоны.

После повышения квалификации к Елене Ажгихиной пришли первые победы в профессиональных состязаниях – она получила «серебро» на Всероссийском кулинарном конкурсе Chef a la russe.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что по итогам 2024 года в топ-10 российской ресторанной премии Wheretoeat вошёл пермский Nolan Wine & Kitchen. Заведение заняло седьмое место. Кроме того, в числе 50 лучших ресторанов региона «Центр» оказались ещё пять ресторанов Перми: Rob Roy, BELKA, Madame Zhu, Novopomodoro и «Гедонист».

Независимая ресторанная премия WTE была учреждена в 11 лет назад ассоциацией российских гастрономических журналистов.

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