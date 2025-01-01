В лонг-лист премии Wheretoeat вошёл 21 пермский ресторан Опубликованы списки лучших заведений в России Поделиться Твитнуть

ресторан «Медуза»

Оргкомитет Международной ресторанной премии Wheretoeat 2025 опубликовал лонг-лист, в который вошёл 21 пермский ресторан.

Лучшими пермскими ресторанами в Центральной России, по версии премии, признаны «Наири», «ПРОЕКТРЫБЫ», «Ресторан Ежова А.», «Рислапша», «Тайная В.», «Игрушки», «Лапшичная», «Сказка Востока» и «Чайка ZaZa». Кроме того, в лонг-лист вошли Toropomodoro, Usagi, Belka, Caramella Bistro, Kebab Klub, Madame Zhu, Meduza Seafood&Wine, Nolan Wine & Kitchen, Red BBQ, Rob Roy и Smoky Dog. В список лучших также вошёл новый ресторан «Мигранты».





Напомним, независимая ресторанная премия WTE учреждена в 2013 году Ассоциацией российских гастрономических журналистов. WTE — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов страны. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Сначала итоговые лонг-листы (полные списки, составленные по результатам голосований региональных коллегий экспертов) публикуются по регионам. Затем формируется итоговый лонг-лист по результатам голосования в рамках Всероссийской премии. На следующем этапе в каждом регионе 50 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов по итогам голосований, попадают в шорт-листы. Всероссийский шорт-лист включает в себя 100 ресторанов, набравших наибольшее количество баллов. Затем по утверждённому оргкомитетом WhereToEat графику проводятся награждения победителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.