Движение поездов под Пермью, где сошли вагоны, восстановлено по одному пути На участке организован реверс

фото: Транспортная прокуратура

На перегоне Ферма—Бахаревка под Пермью, где ночью 2 марта грузовые вагоны сошли с рельсов, восстановлено движение по одному пути. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

«2 марта в 13:49 (время местное) открыто движение поездов по одному пути на перегоне Ферма — Бахаревка Свердловской железной дороги. Курсирование поездов организовано по временному графику в реверсивном режиме», — рассказали в компании.

Первый грузовой поезд после открытия движения на участке проследовал в 14:09. Работы на соседнем пути в данный момент продолжаются.

Напомним, ночью 2 марта на участке Ферма—Бахаревка в Пермском округе произошёл сход с рельсов восьми грузовых вагонов, перевозивших зерно. Один из вагонов задел локомотив электропоезда, никто не пострадал. К восстановлению участка привлечено 294 человека. Транспортная прокуратура начала проверку.

Из-за инцидента движение грузовых и пассажирских составов было задержано. Несколько поездов изменили свой маршрут, чтобы обойти участок, где произошло ЧП.

