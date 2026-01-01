Ещё три поезда пустили в обход из-за крушения под Пермью Пассажиров уведомят об изменениях по sms Поделиться Твитнуть

фото: Транспортная прокуратура

По информации от пресс-службы АО «ФПК», после аварии на перегоне Ферма – Бахаревка 2 марта, где с рельсов сошли девять вагонов и локомотив, маршруты некоторых пассажирских поездов были изменены. Теперь они следуют в обход через станции Смычка и Чусовская, а на основной маршрут выходят на станции Пермь.

Из-за инцидента были скорректированы пути следующих поездов: №109 (Новый Уренгой – Москва, отправление 28.02); №85 (Серов – Москва, отправление 01.03); №1 (Владивосток – Москва, отправление 24.02).

Ранее сообщалось, что изменения в маршруте коснулись поездов №73 (Тюмень — Санкт-Петербург), №69 (Чита-2 — Москва) и №2 (Москва — Владивосток).

Пассажиров уведомят об изменениях по sms. Сотрудники поездных бригад помогают пассажирам и оказывают всю необходимую поддержку. Если поезд задерживается более чем на четыре часа, пассажирам предоставят питание.

На месте происшествия сейчас идут работы по восстановлению движения.

В следкоме назвали версии причин крушения товарного поезда в Пермском крае.

