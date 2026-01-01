Под Пермью сошли с рельсов грузовые вагоны с зерном Прокуратура начала проверку Поделиться Твитнуть

фото: Транспортная прокуратура

В ночь на 2 марта 2026 года на участке Ферма-Бахаревка Свердловской железной дороги, расположенном в Пермском районе, произошёл сход с рельсов восьми грузовых вагонов, перевозивших зерно. Один из вагонов задел локомотив электропоезда, никто не пострадал.

фото: Транспортная прокуратура

Из-за инцидента движение грузовых и пассажирских составов Москва — Владивосток, Тюмень — Санкт-Петербург и Чита — Москва было задержано.

фото: Транспортная прокуратура

Для координации действий правоохранительных органов и контроля за восстановительными работами на место происшествия прибыл заместитель Пермского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

