Названы версии причин крушения поезда в Пермском крае Их пока две

фото: Транспортная прокуратура

Причиной крушения поезда в Пермском крае могло стать плохое состояние железнодорожного полотна или неисправность самого состава. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

В сообщении отмечается, что из-за крушения восьми вагонов грузового поезда задержаны более 40 грузовых и три пассажирских состава. По факту происшествия начата проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте). Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В пресс-службе Свердловской железной дороги сообщали, что на перегоне Ферма—Бахаревка сошли 10 вагонов грузового состава и локомотив. Пострадавших нет. Из-за аварии были изменены маршруты некоторых пассажирских поездов. Также известно об отмене электрички №6191, следующей из Кукуштана в Пермь, и поезда №802 «Финист», который должен был следовать из Перми в Екатеринбург.

На место ЧП выехали представители транспортной прокуратуры.

