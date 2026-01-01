Из-за схода вагонов под Пермью меняется движение пассажирских поездов Поезд №802 «Финист», который должен был следовать из Перми в Екатеринбург, отменён Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

Из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне Ферма—Бахаревка, который является частью двухпутного электрифицированного участка Пермь II—Шаля Свердловской железной дороги, несколько поездов изменили свой маршрут, чтобы обойти участок, где произошло ЧП, сообщили в СвЖД.

Через станцию Калино пущены поезд №73, следующий из Тюмени в Санкт-Петербург, и поезд №69, который идет из Читы в Москву. Со станции Пермь II эти поезда продолжат движение по запланированному маршруту.

Поезд №2, следующий из Москвы во Владивосток, отправится через станцию Смычка и выйдет на основной маршрут на станции Екатеринбург. В то же время поезд №802 «Финист», который должен был следовать из Перми в Екатеринбург, отменён. Пассажиры, планировавшие поездку до Екатеринбурга, смогут сесть на поезд №2 Москва—Владивосток на станции Пермь II.

Кроме того, из-за схода вагонов и локомотива на перегоне Ферма—Бахаревка изменяется маршрут следования пригородных поездов. Поезд №7161, который должен был следовать по маршруту Кунгур—Верещагино, теперь будет останавливаться только на станции Мулянка. Поезд №6192, следующий из Верещагино в Кунгур, тоже изменит свой маршрут и будет останавливаться только на станции Пермь II. Поезд №6191, следующий из Кукуштана в Пермь, отменён.

Железнодорожные службы предпринимают все необходимые меры для восстановления нормального движения поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД» или по телефону горячей линии Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный по всей России).

