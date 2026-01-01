На перегоне под Пермью, где сошли вагоны, к восстановлению путей привлекли 300 человек В РЖД создан оперативный штаб Поделиться Твитнуть

Согласно последним данным СвЖД, на участке от ст. Ферма до ст. Бахаревка в Пермском крае, где минувшей ночью с рельсов сошли 9 вагонов и локомотив, продолжаются восстановительные работы.

На данный момент 7 вагонов отбуксированы. Проводится демонтаж повреждённых элементов и укладка нового рельсошпального полотна.

В устранении последствий аварии участвуют 3 восстановительных поезда и спецтехника для ремонта путей. На месте работают 294 специалиста. Движение по перегону временно приостановлено. В РЖД создан оперативный штаб, который координирует все работы.

«Железнодорожники делают всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить движение на этом участке», — заявили в СвЖД.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте компании ОАО «РЖД» или по круглосуточному телефону горячей линии: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).

