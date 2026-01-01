В Перми за 23 млн рублей выставлена на продажу сеть кофеен К покупке предлагаются 12 точек Coffee Like Поделиться Твитнуть

Фото: Coffee Like/2ГИС

В Перми на продажу выставили крупную сеть кофеен из 12 точек. Согласно информации, появившейся на сайте «Авито», стоимость актива оценивается в 23 млн руб. Как сообщает ИА «Текст», речь идёт о сети Coffee Like.

Всего в городе продаётся 10 кофе-баров и две большие кофейни, расположенные почти во всех районах города. Автор объявления отмечает, что каждая точка оборудована, бизнес продаётся с мебелью и техникой, всё оборудование — в собственности. Помещения находятся в аренде, срок окупаемости оценивается в два года. Возраст бизнеса — пять лет.

Ранее кофейни Coffee Like уже выставляли на продажу в 2023 году. Тогда собственник предлагал приобрести бизнес за 8 млн руб. В январе «Новый компаньон» писал, что в Перми заработала новая кофейня Coffe Like на Комсомольском проспекте, 68 с эксклюзивными предложениями.

Напомним, Coffee Like является одной из крупнейших федеральных сетей кофеен, в Перми развивается по франшизе. Основатель — осуждённый в прошлом году за мошенничество блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов.

