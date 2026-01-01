Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Крупнейшая сеть кофеен открыла в центре Перми кафе с десертными напитками Это пятое стационарное Coffee Like в городе Поделиться Твитнуть

Фото: Coffee Like/2ГИС

В Перми 17 января заработала кофейня Coffe Like на Комсомольском проспекте, 68. Крупнейшая российская сеть кофеен, работающая преимущественно в формате «кофе с собой», на сей раз презентовала довольно большое кафе со специально разработанным интерьером и меню.

Среди эксклюзивных предложений — напитки формата «десерт в стакане», такие как капучино «клюквенный медок» (телеграм-канал «Даша пишет про кофе» сравнивает его вкус с карамелью «барбарис»), раф «трубочка со сгущёнкой», латте «черничный моти» или раф «фисташковый тарт с рикоттой и клюквой».

В интерьере — обилие декоративных растений и фотографий. Из «фишек» — яркие стаканчики с матрёшками.

Сеть Coffe Like насчитывает в Перми 14 филиалов. В большинстве своём это кофейные киоски. Кафе на Компросе стало пятой стационарной точкой сети. Компания использует зерно собственной обжарки.

В этом году в Перми заработала четвёртая кондитерская сети «Цех boulangerie», а также открылась «Светская» кофейня при пасторате лютеранской кирхи.

