Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В центре Перми открылась «Светская» кофейня Заведение дополняет новый кластер интеллигентных развлечений

Фото: тг-канал "Не только кофе"

Рядом с лютеранской кирхой, по ул. Горького, 40 открылась speciality кофейня в винтажном стиле.

Заведение очень небольшое: два круглых столика и стойка у окна. Особенности интерьера — большая винтажная тумба, столики с низкими креслами и живые цветы в горшках.

Продаётся кофе от местных обжарщиков «Брю ми»: в кофейном меню вся классика, а также спешалы вроде бородинского какао, раф-ладан, раф-кола. Десерты доставляются из Lemon tree.

Телеграм-канал «Не только кофе» счёл ценник средним по городу: фильтр — 170 руб., капучино — 200 руб., флэт — 230 руб.

Кофейня удачно дополняет складывающийся в этой локации кластер интеллигентных развлечений: в кирхе проходят камерные концерты классической музыки, которые организует частная филармония «Триумф», а рядом началось благоустройство «готического дворика», где планируются летние активности open air.

