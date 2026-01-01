Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В центре Перми открылась «Светская» кофейня
Заведение дополняет новый кластер интеллигентных развлечений
Рядом с лютеранской кирхой, по ул. Горького, 40 открылась speciality кофейня в винтажном стиле.
Заведение очень небольшое: два круглых столика и стойка у окна. Особенности интерьера — большая винтажная тумба, столики с низкими креслами и живые цветы в горшках.
Продаётся кофе от местных обжарщиков «Брю ми»: в кофейном меню вся классика, а также спешалы вроде бородинского какао, раф-ладан, раф-кола. Десерты доставляются из Lemon tree.
Телеграм-канал «Не только кофе» счёл ценник средним по городу: фильтр — 170 руб., капучино — 200 руб., флэт — 230 руб.
Кофейня удачно дополняет складывающийся в этой локации кластер интеллигентных развлечений: в кирхе проходят камерные концерты классической музыки, которые организует частная филармония «Триумф», а рядом началось благоустройство «готического дворика», где планируются летние активности open air.
