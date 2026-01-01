Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Открылась четвёртая точка популярной пермской сети кондитерских В Grand House на Петропавловской появился «ЦЕХ boulangerie» Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал "Не только кофе"

Кофейня «Цех» открыла новую точку — по ул. Петропавловской, 52. Популярный телеграм-канал «Не только кофе» обращает внимание на интерьерные «фишки» вроде барной стойки из мозаичной плитки, зелёных столиков, а также на то, что кофейня — dog-friendly, так что комфортно будет всем.

В меню пока нет завтраков и дневных позиций, но есть богатая витрина десертов и выпечки, некоторые позиции представлены только на этой точке, например слойка с беконом и спаржей.

Открытие этой кондитерской владелица сети Елизавета Ельцова анонсировала в своих соцсетях в сентябре 2025 года.

В настоящее время «Цехи» уже открыты на ул. Луначарского, 99, Комсомольском проспекте, 53а и ул. Революции, 24. Заведение позиционируется как «современная пекарня в европейском стиле». Каждый из «Цехов» специализируется на уникальных видах выпечки: так, пекарня на Комсомольском проспекте предлагает круассаны с разными начинками, а пекарня на ул. Луначарского — ромовые бабы. Кроме того, в заведениях сети можно купить хлеб собственной выпечки, завтраки, лёгкие ланчи, кофе и десерты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.