В Перми за 8 млн рублей выставили на продажу сеть кофеен Coffee Like Поделиться Твитнуть

В Перми выставлена на продажу сеть кофеен Coffee Like. Цена 8 млн руб. Сообщение появилось на сайте «Авито».

В информации сказано, что продаётся готовый бизнес-план, зарегистрированный товарный знак, оборудование для приготовления кофе, маркетинговая стратегия. Сеть имеет все необходимые документы и лицензии, а также полностью укомплектованный штат сотрудников.

«Наша сеть кофеен расположена в центре города, что обеспечивает высокий трафик и удобство для посетителей», — говорится в сообщении.

По ГИС2, в Перми в настоящий момент работают 18 кофеен Coffee Like.

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