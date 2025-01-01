Блогера-миллионера из Прикамья Аяза Шабутдинова осудили на семь лет колонии Также он должен выплатить крупный штраф Поделиться Твитнуть

Фото: соцсети Аяза Шабутдинова

В Пресненском суде Москвы вынесли приговор блогеру-миллионеру Аязу Шабутдинову. Его приговорили его к семи годам заключения в исправительной колонии и обязали выплатить штраф в 5 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

При этом гособвинение настаивало на восьми годах лишения свободы в колонии общего режима и штрафе, превышающем 15,5 млн руб. Прокурор также требовал запретить Шабутдинову заниматься деятельностью в сфере онлайн-образования и дистанционных технологий в течение пяти лет.

В своей последней речи блогер обратился к 113 потерпевшим и принёс свои извинения. Он подчеркнул, что у него не было намерения причинить вред, и выразил сожаление о выбранных методах, которые оказались ошибочными. Обвиняемый обратился к суду с просьбой о смягчении наказания, назвав произошедшее серьезным уроком. Он также выразил желание как можно скорее вернуться к семье.

Суд установил, что Шабутдинов создал организованную группу для совершения преступлений, координировал действия участников и распространял ложную информацию о своих обучающих продуктах через принадлежащие ему интернет-платформы. Используя агрессивные рекламные стратегии от имени компаний, в том числе «Лайк Центра», они предлагали клиентам курсы, тренинги и вебинары, обещая клиентам высокую прибыль. Директор «Лайк Центра» Василий Алексеев объявлен в розыск.

Жертвами действий Шабутдинова стали 113 человек, которые заплатили за его программы от 60 тыс. до 12 млн руб. Общий ущерб, нанесённый потерпевшим, превысил 57 млн руб.

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Он признал свою вину и раскаялся. По словам его адвоката, он уже возместил ущерб 73 пострадавшим.

