Обвинение запросило восемь лет колонии для блогера-миллионера из Прикамья В деле о мошенничестве 113 эпизодов Поделиться Твитнуть

Фото: соцсети Аяза Шабутдинова

Обвинение потребовало признать блогера-миллионера из Куеды Аяза Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой в значительном, крупном и особо крупном размерах (ч. 4 ст. 159 УК), и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры в телеграм-канале.

Также обвинение требует назначить блогеру штраф более 15,5 млн руб. и запретить ему заниматься деятельностью, связанной с реализацией образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных технологий, в том числе в интернете, на пять лет.

В окончательной версии обвинения говорится, что Шабутдинов организовал преступную группу, координировал действия соучастников и обеспечивал размещение ложной информации о своих образовательных программах на подконтрольном ему интернет-ресурсе.

Сообщники, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, включая ООО «Лайк Центр», использовали агрессивный маркетинг и рекламу для продажи клиентам образовательных программ, курсов, тренингов и вебинаров. Покупателям обещали высокие доходы от предпринимательства.

Шабутдинов лично разрабатывал тексты тренингов и договоров, чтобы создать впечатление, что его программы могут гарантировать финансовую защиту в любых ситуациях и что их деятельность является правомерной.

По данным прокуратуры, 113 человек пострадали от действий Шабутдинова, заплатив за его программы от 60 тыс. до 12 млн руб. Общий ущерб составил более 57 млн руб.

Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года, признал обвинения в полном объеме и раскаялся. Его адвокат сообщила, что он уже возместил ущерб 73 потерпевшим.

