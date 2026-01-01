В Пермском округе 21 кладбище будут обслуживать почти за 10 млн рублей Определён подрядчик Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Содержанием 21 кладбища в Пермском муниципальном округе займётся пермский «Техдоргрупп». По данным портала госзакупок, контракт заключён с МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» по начальной цене — 9,9 млн руб.

Подрядчик должен будет в летний период до 15 октября выполнять работы по профилированию проезжей части, вырубку деревьев и кустарников, скашивание травы, уборку территорий от мусора. В зимний период — до 15 апреля и с 16 октября до конца года — очистку проезжей и пешеходной части, от снега и льда и уборку мусора. Общая площадь дорожной сети составляет 4,1 га, общая площадь захоронений и озеленения — 101,7 га.

Ранее «Техдоргрупп» также выиграл подряд на обслуживание 17 пермских кладбищ — за 302,5 млн руб. Кроме того, компания стала победителем в электронных конкурсах на содержание в 2026 году объектов проекта «Зелёное кольцо» в долинах рек Егошихи и Данилихи в Перми (23,9 млн руб.) и зелёных насаждений на улично-дорожной сети землях неразграниченного пользования (25,7 млн).

